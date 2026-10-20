20 жовтня, 07:59
Оновлено - 08:06, 20 жовтня
Росія вночі вдарила по підприємству на Київщині: є загиблі та постраждалі
Російські війська у ніч проти 20 жовтня тероризували Україну ударними безпілотниками. Ворог атакував виробничо-складську будівлю в Обухівському районі Київської області.
На жаль, не обійшлося без жертв. Про це повідомили у ДСНС.
Що відомо про атаку?
У вівторок, 20 жовтня, ворог обстріляв одну з громад Обухівського району. Під ударом опинилась виробничо-складська будівля. Унаслідок атаки конструкції зазнали суттєвих руйнувань, виникло сильне займання. Загинули 3 людей, ще 6 осіб зазнали поранень.
Фахівці ліквідували пожежу та продовжують обстежувати приміщення й розбирати завали. На місці також працювали психологи ДСНС.
Зазначимо, що країна-агресорка щодня тероризує українські міста. Тієї ж ночі безпілотники атакували Львівщину, в області працювала ППО.