Росія вночі вдарила по підприємству на Київщині: є загиблі та постраждалі

Російські війська у ніч проти 20 жовтня тероризували Україну ударними безпілотниками. Ворог атакував виробничо-складську будівлю в Обухівському районі Київської області.

На жаль, не обійшлося без жертв. Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про атаку?

У вівторок, 20 жовтня, ворог обстріляв одну з громад Обухівського району. Під ударом опинилась виробничо-складська будівля. Унаслідок атаки конструкції зазнали суттєвих руйнувань, виникло сильне займання. Загинули 3 людей, ще 6 осіб зазнали поранень.

Фахівці ліквідували пожежу та продовжують обстежувати приміщення й розбирати завали. На місці також працювали психологи ДСНС.

Зазначимо, що країна-агресорка щодня тероризує українські міста. Тієї ж ночі безпілотники атакували Львівщину, в області працювала ППО.