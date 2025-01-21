Пошкоджені будинок, авто, спалахнула пожежа: які наслідки російської атаки на Київщину
- У ніч проти 21 січня Росія атакувала Київщину дронами-камікадзе, пошкодивши приватний будинок та автомобіль, а також спричинивши пожежу в лісосмузі.
- Сили ППО знищили ворожі цілі, не допустивши влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури. Про постраждалих інформація не надходила.
У ніч проти 21 січня Росія атакувала Київщину дронами-камікадзе. Унаслідок падіння уламків є пошкодження, а також спалахнула пожежа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА та поліцію Київщини.
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Наслідки російської атаки на Київщині
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що у ніч проти 21 січня повітряна тривога в області тривала майже 8 годин. Ворог вкотре атакував Київщину ударними БпЛА.
Сили ППО успішно відбили атаку, знищили ворожі цілі й не допустили влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури. Про постраждалих на Київщині не повідомляли, однак відомо про пошкодження від падіння уламків.
Так, унаслідок падіння уламків збитих БпЛА в одному з населених пунктів Київщини пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
В будинку вибиті вікна та пошкоджено дах. Також пошкоджено обладнання вуличної електромережі. Тривають ремонтні роботи,
– повідомив Калашник.
Наслідки атаки на Київщині – більше у галереї
Крім того, унаслідок падіння уламків збитих БпЛА сталося загоряння трав'яного настилу в лісосмузі. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області. Вони встановлюють всі наслідки російської атаки, а також фіксують черговий воєнний злочин Росії.
Які регіони опинилися під ударом 21 січня
- Під час атаки у ніч проти 21 січня ворожі дрони також збивали у Рівненській області. На щастя, минулося без жертв та руйнувань.
- У Полтавській області унаслідок падіння уламків на приватний будинок у Кременчуцькому районі спалахнула пожежа. Рятувальники працювали на місці події. На щастя, постраждалих і жертв внаслідок атаки немає.
- У Черкаській області "Шахед" збитий пошкодив вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі у Звенигородському районі. Також пошкоджень зазнала лінія електропередач.