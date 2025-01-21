Пошкоджені будинок, авто, спалахнула пожежа: які наслідки російської атаки на Київщину

У ніч проти 21 січня Росія атакувала Київщину дронами-камікадзе. Унаслідок падіння уламків є пошкодження, а також спалахнула пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА та поліцію Київщини.

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Наслідки російської атаки на Київщині

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що у ніч проти 21 січня повітряна тривога в області тривала майже 8 годин. Ворог вкотре атакував Київщину ударними БпЛА.

Сили ППО успішно відбили атаку, знищили ворожі цілі й не допустили влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури. Про постраждалих на Київщині не повідомляли, однак відомо про пошкодження від падіння уламків.

Так, унаслідок падіння уламків збитих БпЛА в одному з населених пунктів Київщини пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

В будинку вибиті вікна та пошкоджено дах. Також пошкоджено обладнання вуличної електромережі. Тривають ремонтні роботи,

– повідомив Калашник.

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Крім того, унаслідок падіння уламків збитих БпЛА сталося загоряння трав'яного настилу в лісосмузі. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області. Вони встановлюють всі наслідки російської атаки, а також фіксують черговий воєнний злочин Росії.

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