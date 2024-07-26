На Київщині вночі працювала ППО: в ОВА розповіли деталі атаки ворога

Російська армія в ніч на 26 липня запускала ворожі БпЛА. Відомо, що в Київській області працювала протиповітряна оборона.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зранку 26 липня розповів про наслідки нічної атаки на Київщину.

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Ворог атакував Київщину

За словами очільника місцевої ОВА, вже третю ніч поспіль російська армія атакує Київську область ударними безпілотниками. Кравченко зазначив, що цього разу тривога тривала понад дві години.

В регіоні працювали сили ППО,

– проінформував він.

Глава Київської ОВА також зазначив, що за оперативною інформацією постраждалих немає.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає", – додав він.

Нагадаємо, що Росія цієї ночі атакувала енергооб'єкти Укренерго в 2 областях. Власне, російські війська атакували безпілотниками енергетичні об'єкти Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях у ніч проти 26 липня.

Внаслідок атак було знеструмлено побутових та промислових споживачів у окремих районах Житомирщини. В компанії повідомили, що станом на ранок вдалося відновити енергоживлення більшості споживачів. Там додали, що ремонтні роботи тривають.