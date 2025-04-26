"Шахеди" атакували Київщину: в області пошкоджено приватні будинки

Уночі суботи, 26 квітня, Росія атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, сили ППО працювали в Київській області.

Постраждалих серед населення немає. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, передає 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки

За даними місцевої влади, завдяки роботі ППО є знищені повітряні цілі противника. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Бориспільському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. Станом на 08:25 оперативні служби продовжували виявлення та ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине,

– закликали в ОВА.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, уночі агресор також атакував Дніпропетровську область. У Кам'янському дрон поцілив у багатоповерхівку, через що виникла пожежа. Загинув 1 чоловік, а серед 4 постраждалих – 11-річна дитина.