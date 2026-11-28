Російські ударні безпілотники вранці 28 листопада завдали удару по Білій Церкві на Київщині. Унаслідок цього постраждала жінка.

Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Які наслідки атаки

Станом на 10:03 відомо про трьох постраждалих людей.

Одна потерпіла дістала порізи ніг уламками скла. Їй оперативно надали необхідну медичну допомогу. Загрози життю наразі немає. Ще одна жінка дістала різані рвані рани рук уламками скла. Також травмовано чоловіка, у нього закрита черепно-мозкова травма.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Удар безпілотників спричинив займання на території місцевого гаражного кооперативу. У результаті пожежі суттєвих пошкоджень зазнали шість гаражних приміщень.

Вибухова хвиля також вибила шибки у квартирах двох розташованих поруч житлових багатоповерхівок. На місці інциденту працюють екстрені та комунальні служби, ліквідуючи наслідки ворожого обстрілу.

Також пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що напередодні увечері російський безпілотник атакував Кременчук у Полтавській області. Травми отримали діти.