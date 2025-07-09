Одна з найбільших атак на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки обстрілу

Під час масованої атаки Росії на Україну у ніч на 9 липня постраждала Київщина. Це був один із найбільших обстрілів столичного регіону.

Ворог комбіновано атакував БпЛА та ракетами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської ОВА Миколи Калашника.

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Які наслідки атаки на Київщину

Повітряна тривога на Київщині тривала понад 7 годин.

Під ударом були звичайні мирні міста та села регіону. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Дякую нашим захисникам неба,

– написав Микола Калашник.

На жаль, ця атака для області не минулася безслідно.

У Броварському районі постраждали 2 людини. 44-річна жінка отримала забій грудної клітини.

"Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно", – повідомив голова ОВА.

Інший постраждалий – 61-річний чоловік. У нього гостра реакція на стрес, йому необхідну меддопомогу надали на місці.

Окрім того, на Броварщині спалахнули палети на одному з підприємств. Пожежу уже ліквідували.

Також поліція Київщини повідомила, що на Вишгородщині пошкоджено приватний будинок.