Росіяни атакували Київську область ударними БпЛА: є постраждалі, серед них неповнолітня
- Російські війська вкотре атакували Київщину, внаслідок чого постраждали 4 людей у Фастівському районі.
- Серед постраждалих – неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків.
Російські війська не припиняють терор українських міст. Під прицілом ворога 7 травня вкотре опинилася Київщина.
Внаслідок атаки дронів є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.
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Ворог атакував Київщину
Російській військові знову атакували Київську область. Внаслідок атаки БпЛА у Фастівському районі поранено чотирьох жителів.
Серед них неповнолітня дівчина, жінка та 2 чоловіків. Вони зазнали поранення вдень, знаходячись біля магазину.
Так, постраждали:
- Чоловік 1993 року народження – множинні осколкові поранення,
- Чоловік 1988 року народження – осколкові поранення черевної стінки та плеча,
- Дівчина 2009 року народження – осколкові поранення шиї та голови,
- Жінка 1978 року народження – гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилася.
Вказується, що потерпілих госпіталізувли до місцевої лікарні. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.
Поліція Київщини повідомила, що також внаслідок атаки у Фастівському районі відбулось загоряння складського приміщення та пошкоджено магазин.
Станом на 15:00 у Бучанському районі пошкоджено 3 багатоповерхові будинки. Також пошкоджено 18 автомобілів та 3 приватні будинки.
У Білоцерківському районі зазнало руйнувань покриття складського приміщення, також пошкоджено два авто.
Нагадаємо, в ніч проти 7 травня окупанти тероризували Київ. Ворог атакував столицю "Шахедами" та балістичними ракетами, унаслідок чого є руйнування.