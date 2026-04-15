Окупанти влучили у підприємство на Київщині: спалахнула масштабна пожежа

Надвечір 15 квітня ворожі війська завдали удару по Київській області. У одному з районів російська ціль влучила у виробничо-складську будівлю підприємства.

Про це інформує ДСНС України.

Дивіться також Під ударами були Одеса та Дніпро, є постраждалі, руйнування: які наслідки масованої атаки ворога

Які наслідки атаки на Київщину?

Надзвичайники проінформували, що ворог атакував Білоцерківський район Київської області, влучивши у виробничо-складську будівлю підприємства.

На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа – вогонь охопив площу 800 квадратних метрів. Станом на 23:02 триває ліквідація наслідків.

За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає.

Наслідки атаки на Київщину: дивіться фото ДСНС

Зауважимо, що о 19:13 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників у напрямку Київщини, вже за декілька хвилин місцеві почули звуки вибухів. За даними влади, сили ППО працювали по ворожих цілях.

Цього дня вибухи гриміли вже не вперше – вночі та вранці 15 квітня ударні безпілотники вгатили по об'єктах цивільної інфраструктури. В Обухівському районі пошкоджено господарчі будівлі двох приватних домоволодінь.

Де ще було чутно вибухи та які наслідки?