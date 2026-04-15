Окупанти влучили у підприємство на Київщині: спалахнула масштабна пожежа
- Ворожі війська завдали удару по Київській області, влучивши у виробничо-складську будівлю, що спричинило пожежу на площі 800 квадратних метрів.
- На момент повідомлення жертв чи постраждалих немає, а сили ППО працювали по ворожих цілях.
Надвечір 15 квітня ворожі війська завдали удару по Київській області. У одному з районів російська ціль влучила у виробничо-складську будівлю підприємства.
Про це інформує ДСНС України.
Які наслідки атаки на Київщину?
Надзвичайники проінформували, що ворог атакував Білоцерківський район Київської області, влучивши у виробничо-складську будівлю підприємства.
На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа – вогонь охопив площу 800 квадратних метрів. Станом на 23:02 триває ліквідація наслідків.
За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає.
Наслідки атаки на Київщину: дивіться фото ДСНС
Зауважимо, що о 19:13 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників у напрямку Київщини, вже за декілька хвилин місцеві почули звуки вибухів. За даними влади, сили ППО працювали по ворожих цілях.
Цього дня вибухи гриміли вже не вперше – вночі та вранці 15 квітня ударні безпілотники вгатили по об'єктах цивільної інфраструктури. В Обухівському районі пошкоджено господарчі будівлі двох приватних домоволодінь.
Де ще було чутно вибухи та які наслідки?
Внаслідок удару безпілотників по Дніпру пошкоджені: пансіонат для людей старшого віку, гуртожиток коледжу, 8-поверхова житлова будівля та майстерня на території навчального закладу. Постраждало троє людей, серед них двоє діток.
Ворожий дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку в Одесі – руйнувань зазнали три квартири, ще одна – спалахнула. Поранено шістьох осіб, одна людина загинула.
У Черкасах увечері 15 квітня було чутно вибух. Тривогу оголошували через загрозу удару ворожих БпЛА.