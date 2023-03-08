Окупанти обстріляли найбільший коксохімічний завод України: там у сховищах десятки людей

Російські військові продовжують терор. Вони обстріляли будівлю заводоуправління Авдіївського коксохімічного заводу. Відомо, що внаслідок цього постраждали люди.

За наявною інформацією, внаслідок обстрілів одна з будівель не витримала та завалилася. Про це розповів народний депутат, колишній генеральний директор підприємства Муса Магомедов.

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Один постраждалий у важкому стані

На честь 8 березня "мишибратья" повоювали з будинками заводоуправління АКХЗ (Авдіївського коксохімічного заводу – 24 Канал), завалили велику частину будівлі,

– зазначив він.

Зауважимо, що в будівлю заводоуправлінняМинулого разу удар зафіксували наприкінці лютого.

Магомедов зазначив, що вдалося відкопати усіх чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу. Один із них у важкому стані. Народний обранець висловив сподівання, що медикам вдасться поставити його на ноги.

Він підкреслив, що на заводі перебувають лише цивільні. Але це мало хвилює так званих "асвабадітєлєй". Вони продовжують успішно воювати з жінками та дітьми.

Глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш Суспільному дав коментар. Він зауважив, що у сховищах на території заводу від обстрілів окупантів переховується 80 людей. Правда, за його словами, поранених не четверо, а троє людей.

Наслідки обстрілу коксохімічного заводу в Авдіївці: дивіться відео

Напередодні здійснили авіаудар

Магомедов повідомив також, що ввечері 7 березня окупанти завдали авіаудару по Авдіївці. Він додав, що ціллю окупантів стала багатоповерхівка. На щастя, минулося без постраждалих. Водночас слід розуміти, що удар був потужним. Частина будинку за адресою вулиця Комунальна 29 буквально склалася, наче картковий будинок.

Ці російські потвори дев'ять років намагаються взяти Авдіївку та наші хлопці героїчно боронять території від ворога. Через своє безсилля, окупанти гатять по будинках і підприємствах, визволителі бісові,

– наголосив він.