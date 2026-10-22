Росія вдарила по телерадіокомпанії та енергетиці в одній з областей

Вночі 22 жовтня Росія атакувала Полтавщину. Було два влучання у Кременчуці.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Наслідки атаки на Полтавщині

Вночі російський безпілотник поцілив у будівлю приватної телерадіокомпанії в Кременчуці. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Також на ранок під ударом опинився енергетичний об'єкт у районі.

В обох випадках, за попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених.

Рятувальники оперативно ліквідовують наслідки займання, яке спалахнуло після прильоту БпЛА.

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Нагадаємо, що напередодні БпЛА влучив у Кременчуцький університет імені Михайла Остроградського. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, серед них 16-річна дитина. У неї медики діагностували струс головного мозку та контузію. Її госпіталізували.