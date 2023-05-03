"Атака дронами" на Кремль: у Москві терміново заборонили безпілотники

Вночі 3 травня росіяни заявили, що Україні нібито "атакувала" безпілотниками Кремль. Тому у Москві від сьогодні заборонили запускати БПЛА.

Про це повідомив мер Москви Сєргєй Собянін, інформує 24 Канал. Таким чином, росіяни не на жарт злякались так званої "атаки", і тепер роблять все, щоб спробувати захистити себе.

Важливо Вночі біля Кремля лунали вибухи: у Путіна вигадують про атаку дронів з боку України

У Москві заборонили безпілотники

Так, у столиці країни-агресорки з 3 травня заборонили запуск безпілотних літальних апаратів, за винятком БПЛА, які використовуються за рішеннями влади.

За словами Собяніна, рішення ухвалили "для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів".

До речі, у Росії несанкціонований запуск БПЛА є правопорушенням і тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

"Атака безпілотників" на Кремль: все, що відомо

3 травня жителі Москви повідомили, що вночі в районі Кремля пролунали два вибухи. За словами очевидців, жителі будинку на набережній бачили іскри в небі та людей з ліхтариками біля кремлівської стіни.

У пресслужбі Путіна заявили, що нібито Україна вночі "намагалася завдати удару по Кремлю".

Там кажуть, що російські військові та спецслужби "вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль". Постраждалих, на жаль, немає.

Прессекретар диктатора Пєсков повідомив, що Путіна не було у Кремлі в момент нібито "спроби атаки безпілотників".

До того ж у Кремлі заявили, що розцінюють спробу "удару" як сплановану терористичну акцію та замах на Путіна напередодні 9 травня. У пресслужбі Путіна зазначили, що "Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне".