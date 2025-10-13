Увечері 12 жовтня безпілотники вкотре уразили нафтобазу у Феодосії в Криму. Унаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.

Що пишуть про атаку на Крим?

Увечері в неділю, 12 жовтня, стало відомо про чергову атаку безпілотників на нафтобазу у Феодосії.

Самопроголошений прем'єр тимчасової російської окупаційної влади в Криму заявив, що внаслідок атаки дронів на об'єкті виникло загоряння. За його словами, постраждалих немає.

БпЛА атакували Феодосію: дивіться фото очевидців

За даними так званого прем'єра, сили ППО нібито збили 20 безпілотників. Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють про влучання в електростанцію "Кафа" під Феодосією.

До слова, в ефірі 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив, що атаки на Крим мають на меті підготовку до майбутніх наступальних операцій та погіршення логістики росіян.

На його думку, окупаційна влада намагається всіляко приховати масштаби проблеми, але криза з паливом у Криму лише збільшується через атаки.

Обстріли Феодосії: що відомо?