У Криму дрон уразив російську радіолокаційну станцію ППО, – ЗМІ

У середу, 26 лютого, невідомі безпілотники атакували окупований Крим. Один із них уразив радіолокаційну станцію протиповітряної оборони ворога.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Йдеться про пошкодження на території мобільного пункту 31-ї дивізії ППО окупаційних збройних сил.

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Куди долетіли дрони

За попередньою інформацією, інцидент стався біля села Оленівка в районі мису Тарханкут, обійшлося без постраждалих.

До слова, вночі 26 лютого ворожа ППО збила буцімто 128 повітряних цілей, зокрема, 30 – над окупованим Кримом і 13 – над Чорним і Азовським морями.

Нагадаємо, раніше партизанський рух "Атеш" повідомляв – росіяни, що обслуговують ППО на півострові, очікують масштабних ударів найближчими днями, у період з 24 до 26 лютого. Військові сперечалися через можливість піти у відпустку, а також імітували хвороби.

Натомість підрозділи внутрішньої безпеки проводили контрдиверсійні заходи, адже "побоювалися витоків інформації про точну дислокацію комплексів".