У Криму дрон уразив російську радіолокаційну станцію ППО, – ЗМІ
- БпЛА атакували окупований Крим, один з них уразив радіолокаційну станцію 31-ї дивізії ППО окупантів біля села Оленівка.
- Російські ЗМІ повідомляють про збиття 128 повітряних цілей вночі 26 лютого, включаючи 30 – над Кримом і 13 – над Чорним та Азовським морями.
У середу, 26 лютого, невідомі безпілотники атакували окупований Крим. Один із них уразив радіолокаційну станцію протиповітряної оборони ворога.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Йдеться про пошкодження на території мобільного пункту 31-ї дивізії ППО окупаційних збройних сил.
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Куди долетіли дрони
За попередньою інформацією, інцидент стався біля села Оленівка в районі мису Тарханкут, обійшлося без постраждалих.
До слова, вночі 26 лютого ворожа ППО збила буцімто 128 повітряних цілей, зокрема, 30 – над окупованим Кримом і 13 – над Чорним і Азовським морями.
Нагадаємо, раніше партизанський рух "Атеш" повідомляв – росіяни, що обслуговують ППО на півострові, очікують масштабних ударів найближчими днями, у період з 24 до 26 лютого. Військові сперечалися через можливість піти у відпустку, а також імітували хвороби.
Натомість підрозділи внутрішньої безпеки проводили контрдиверсійні заходи, адже "побоювалися витоків інформації про точну дислокацію комплексів".