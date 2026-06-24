Серія вибухів прогриміла у Криму: після атаки БпЛА у Севастополі зникло світло

Тимчасово окупований півострів Крим знову зазнав потужної повітряної атаки вночі 24 червня. Удари дронів залишили без світла Севастополь, в інших районах також помітили пожежі.

Російські окупаційні та місцеві проукраїнські канали у телеграмі всю ніч спостерігали за вогняним шоу та звуками потужних вибухів. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

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Що відомо про обстріл Криму 24 червня та його наслідки?

Перші звуки нічної канонади пролунали у тимчасово окупованому Криму майже одразу після півночі, на початку доби 24 червня. Спершу надійшла інформація з Сімферопольського району, де ворог марно намагався збити дрони за допомогою стрілецької зброї та кулеметів.

Далі потужні вибухи прогриміли у Красноперекопську, щось схоже сталося у селищі Кіровське біля залізничної станції. Ба й у самому Сімферополі, як писали осінтери, постраждала місцева ТЕС.

Не менш гаряче було й у Севастополі. А поки так званий "губернатор" Михайло Развожаєв звітував про нібито збиття безпілотників, у Феодосії під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури.

Усе це призвело до серйозних проблем з електропостачанням. Вже відомо, що в усьому Севастополі зникло світло.

Наслідки нічних вибухів у тимчасово окупованому Криму / Фото очевидців

Додамо, що систематичні удари по військових об'єктах на тимчасово окупованому півострові вже давно набули стратегічного характеру. Російська система ППО дедалі частіше демонструє безпорадність, а Крим стає небезпечним тилом для загарбників.

На тлі регулярних ударів у Криму продовжує поглиблюватися паливна криза. Через це окупаційна адміністрація вже зупинила роботу дитячих таборів та суттєво обмежила продаж бензину.