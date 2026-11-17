Сили оборони України 16 – 17 листопада вчетверте уразили Кримський міст, обваливши автомобільний проліт споруди. Операцію провели повністю без Starlink напередодні переговорів лідерів США, Китаю та Росії.

Про це повідомляє видання Times із посиланням на причетного до планування операції офіцера.

Що відомо про ураження Кримського мосту

Для завдання точних ударів українські військові вперше скоординували дрони та ракети через альтернативний канал передавання даних.

Уперше в історії ми використали всі ці дрони для передавання відеосигналів ракетам, щоб ті могли вражати конкретні точки на мосту. Ми показали, що здатні проводити такі операції без Starlink,

– пояснив співрозмовник.

За словами офіцера, руйнування мосту продемонструвало здатність сил оборони проводити складні ударні місії автономно. Це стало критично важливим після нещодавніх системних збоїв у роботі терміналів компанії SpaceX у зоні бойових дій.

Військовий додав, що атаку навмисно спланували як символічний жест напередодні запланованих переговорів Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, аби наочно продемонструвати слабкість Кремля перед союзниками та опонентами.

Удар завдали спільними силами кількох підрозділів

Спецоперація мала комбінований формат та вимагала взаємодії багатьох родів військ. До виконання завдання залучили ракетні війська, операторів 7-го центру глибинного ураження Птахи Мадяра, 1-шу окрему бригаду безпілотних систем спеціального призначення, СБУ, Військово-морські сили та Сили спеціальних операцій.

Унаслідок першого скоординованого вогневого ураження арку мосту відхилило орієнтовно на 15 градусів, а унаслідок другого – автомобільний проліт зазнав обвалення.

Сили оборони України били по об'єкту вітчизняними ракетами та безпілотниками. Володимир Зеленський назвав це відповіддю на удари Росії і анонсував нові операції.