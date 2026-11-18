Сили оборони України успішно атакували незаконно збудований Кримський міст без використання Starlink, застосувавши вітчизняні інновації. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що українські військові знищили автомобільний проліт Кримського мосту завдяки власним технологічним рішенням.

Про технологічну автономію та удари по території Росії в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

Як Україна застосувала альтернативний зв'язок і ракети "Фламінго"?

За його словами, Україна продемонструвала здатність створювати системи навігації та управління, автономні від іноземних мереж. Це критично важливо з огляду на гіркий досвід постійних відключень зв'язку під час бойових завдань.

Експерт звернув увагу на аналіз відеозаписів прольоту ракети "Фламінго", яка завдавала удару по мосту. Її швидкість між прольотами сягала приблизно 400 кілометрів на годину.

Це точно не Starlink, тому що на такій швидкості зараз Starlink фактично падає, лягає і не має змоги до застосування. А ракети летіли, тому ми маємо щось альтернативне,

– наголосив оглядач.

Він зауважив, що видання The Times повідомляло про використання українських дронів для ретрансляції сигналу. Водночас фахівці мають й інші приховані спроможності, про які окупантам знати не слід.

Чому Starshield дав збій і що це означає для ударів по Росії?

Пехньо звернув увагу на те, що технічні обмеження системи Starshield дивним чином виникли саме під час підготовки операції проти Кримського мосту та в період посиленого політичного тиску на Київ.

Він переконаний, що американські військові усвідомлювали наміри України завдати удару. Вдала атака стала чіткою відповіддю на спроби схилити країну до капітуляційних рішень.

Альтернативні канали дозволяють українським захисникам діставати цілі й на території Росії. Зокрема, тієї ж ночі було уражено 200-метровий міст через Міуський канал у Ростовській області, який входить до сухопутного коридору ворога.

Крім того, міністр оборони Євгеній Хмара нещодавно заявив, що починаючи з вересня Сили оборони знищили 12 ворожих пускових установок, що також свідчить про ефективність нових каналів виявлення та зв'язку.

Експерт про технологічну автономію та удари по території Росії: відео

Які реальні втрати ворога та що відбувається на фронті?

Коментуючи заяву народного депутата Федора Веніславського про втрати росіян у співвідношенні 1 до 50 чи 1 до 70, Пехньо назвав ці дані фантастичними та завищеними.

Він зазначив, що найбільш зважені оцінки на найактивніших ділянках фронту становлять 1 до 8 або 1 до 9. Росіяни продовжують безперервний тиск завдяки єдиному збереженому інструменту – великій кількості живої сили.

Попри це, масштабний наступ окупантів звузився до напрямків Костянтинівки та Добропілля. Водночас українські бійці контратакують, зокрема на Олександрівському напрямку, де вже вдалося звільнити понад 800 квадратних кілометрів території.