У ніч проти 17 листопада впала автомобільна арка Кримського мосту, повністю заблокувавши судноплавство. Знищення сакрального для Кремля об'єкта – це великий удар по Путіну перед переговорами із Сі Цзиньпіном і Трампом.

Масштабна аварія позбавляє Кремль можливості переконувати партнерів у власному контролі над ситуацією. Адже окупанти самі створили зі споруди сакральний символ. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Економічний джекпот для України

Експерт звернув увагу на колосальні фінансові збитки, яких зазнала Росія. Зведення мостового переходу обійшлося бюджету країни приблизно в 3,5 мільярда доларів, регулярні ремонтні роботи забрали ще 2,5 мільярда, а втрати комплексів ППО навколо споруди оцінюються у 2,5 мільярда доларів. Таким чином агресор витратив майже 9 мільярдів доларів, безуспішно намагаючись зберегти свій ключовий об'єкт.

Ці гроші не підуть вже ніколи на закупівлю мікроелектроніки для російських ракет чи деталі для російських дронів, які б'ють по українському тилу,

– запевнив Олександр Леонов.

Крім того, перекриття фарватеру унеможливлює вивезення російських товарів та краденого українського збіжжя через Азовське море, що завдає відчутного удару по доходах Москви.

Удар по позиціях Путіна перед Сі та Трампом

Руйнування переправи стало для Кремля потужним ударом на міжнародній арені, адже інцидент стався напередодні важливих контактів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом. Замість демонстрації сили та стабільності диктатор змушений виправдовуватися за нездатність захистити головну інфраструктуру.

Для Путіна це надзвичайно болісний удар по іміджу. На переговори із Сі Цзіньпіном чи Трампом він виходить уже не з позиції сили, а як лідер, який не здатен утримати навіть власний сакральний символ,

– зауважив експерт.

Політолог додав, що такий провал наочно демонструє союзникам та опонентам Кремля реальну вразливість російського режиму та суттєво послаблює його переговорні позиції.

Втрата контролю та аргументи для союзників

Чергова успішна атака на Кримський міст разом із регулярними ударами по ворожих НПЗ методично виснажує здатність Росії фінансувати війну. Падіння мостової арки стало ще одним сигналом жителям окупованого півострова про вразливість російської системи безпеки. Наслідки ураження переправи та масштаб руйнувань проаналізували й у матеріалі про обвал арки Кримського мосту та зупинку судноплавства.

Водночас українські удари вже позначаються на постачанні пального до російської столиці: три найбільші НПЗ, які забезпечують Москву, зазнали серйозних пошкоджень. Для міжнародних союзників використання українських безпілотників "Довбуш", "Вендета", "Да Вінчі", а також ракет "Фламінго" і "Нептун" стало свідченням здатності Сил оборони здійснювати високотехнологічні операції та змінювати баланс на фронті.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки 17 листопада автомобільна арка впала у воду, через що судноплавство було паралізовано. Раніше військові наголошували, що блокування цієї артерії поставить під загрозу фронт росіян на Півдні.