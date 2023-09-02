Намагаються напружувати ситуацію, – Гуменюк про "атаку безпілотників" на Кримський міст

Російським загарбникам вночі 2 вересня примарилася якась "атака невідомими безпілотниками" на сумнозвісний Кримський міст, що в окупованій Керчі. Таким чином окупанти намагаються пояснити, чому не можна використовувати цей мостовий перехід у воєнних цілях.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що окупанти також хочуть напружити ситуацію біля цього об'єкта, інформує 24 Канал.

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Гуменюк висловилася про "атаку безпілотниками" на Кримський міст

Наталія Гуменюк зазначила, що конструкція Кримського мосту на анексованому Росією півострові є зайвою. Тому, за її словами, окупанти намагаються "вгадати час, коли це стане абсолютно всім очевидним".

Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це як раз їхня тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури,

– зазначила вона.

Речниця також наголосила, що підтягування резервів, поповнення запасів, яке мало відбуватися саме через цей міст, не працює в тому обсязі, на який розраховували російські війська. Крім цього, росіянам необхідно якось виправдовувати і нагороджену конструкцію з підтоплених поромів, і постійні перекриття цього мосту, і навчання, які вони там проводять.

"Вони щоразу мають певну легенду для того, щоб пояснити свою незрозумілу іншим поведінку", – сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що для захисту цього переходу окупанти намагаються затопленням плавзасобів вибудувати загородження, підтопивши кілька поромів повʼязаних між собою, сплетеними сітками. Однак чомусь до них вночі щось все ж може прорватися.

Наостанок Гуменюк нагадала, що наші військові звільняють територію України поступово на всій її площі, де перебуває ворог і є окуповані території. Однак в який спосіб це робиться, наші захисники звітують тільки тоді, коли операція має право на проголошення, а зараз це "лише мари".

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