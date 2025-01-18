Унікальна особистість, яка ламала стереотипи: що відомо про Олексія Акименка, якого вбила Росія

Росія завдала цинічного ракетного удару по Кривому Рогу вдень 17 січня. Унаслідок терористичної атаки загинуло 4 людини, серед яких – 20-річний Олексій Акименко.

Хлопець навчався на 4 курсі у Криворізькому державному педагогічному університеті на спеціальності "Географія" та працював вчителем у криворізькому ліцеї №35 "Імпульс". Що відомо про загиблого юнака, яким його запам'ятали рідні та близькі – розповідає 24 Канал.

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Росія обірвала життя юнака та його бабусі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул 17 січня повідомив, що під час ракетних ударів по місту загинули 20-річний студент та його бабуся. Олексій Акименко разом зі своєю 61-річною бабусею був біля під'їзду 5-поверхівки, коли Росія завдала ударів балістикою.

У Криворізькому державному педагогічному університеті повідомили, що Олексій був не просто студентом, а активістом та головою культурно-масового сектору факультету географії, туризму та історії.

Олексій був не просто здобувачем спеціальності "Географія", а був справжньою зіркою, ідейним натхненником і душею студентського життя,

– згадують в університеті.



Олексій Акименко / Фото Lena Zorina

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та усім, хто знав Олексія Акименка. Світла та вічна пам'ять.

Олексій Акименко брав активну участь у діяльності студентської ради, завжди допомагав організовувати заходи, надихав колег своїми ідеями та заряджав енергією всіх навкруги. В університеті додають, що завжди пам'ятатимуть його як веселого, креативного й завзятого парубка, який прагнув зробити світ кращим.

У своїх словах про педагогічну професію Олексій казав: "Я зрозумів, що педагог – це друг і наставник, а стати ним – це справжнє мистецтво. Мене тішить, що я можу відійти від стандартних методик і експериментувати з новими підходами до роботи з дітьми". Олексій був неординарною та творчою особистістю, яка мала сміливість ламати стереотипи,

– згадують в університеті.

Олексій Акименко мав унікальне бачення, ентузіазм та оптимізм. Саме вони залишаться у пам'яті кожного, хто мав щастя його знати.

Важливо. Студентська рада організовує збір коштів для підтримки його сім’ї у цей важкий час.

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Номер картки банки: 4441 1111 2054 6852



Олексій Акименко / Фото Криворізький державний педагогічний університет

Викладач педагогічного університету Володимир Казаков також присвятив допис Олексію. У ньому він пригадав, як той з дитинства відвідував різні екскурсії, а після – прийшов вчитися на вчителя географії.

"Це була неординарна особистість і справжня людина! Активний в усьому. Почав вже працювати у школі вчителем, не дивлячись, що ще на 4 курсі. Ми втратили майбутнього географа і педагога. Він будував багато планів мандрівок і походів, їздив у експедиції. Мав власний гострий розум і просто велику жагу до знань та вивчення світу. Він біг рятувати рідну тітку до корпусу коледжу після першого прильоту, він йшов на ризик і був готовий завжди прийти на допомогу людям. Це вчинок справжньої дорослої людини, чоловіка", – написав викладач у мережі.

Довідка. Згодом стало відомо, що у лікарні померла 22-річна жінка Ірина. Медики докладали максимальних зусиль, щоб врятувати її, однак поранення виявилися смертельними. Як повідомляють зооволонтери, саме вона була тіткою Олексія.



Олексій Акименко під час експедиції / Фото Криворізький державний педагогічний університет

Юнак також займався волонтерством. Котодім "Best Friend" повідомив, що познайомилися з Олексієм Акименком у 2021 році, коли він разом з іншими студентами долучився до марафону добрих справ і приїхав допомогти тваринкам. Тоді студенти зняли відео із закликом нести добро і змінювати світ на краще.

КП "Центр поводження з тваринами" Криворізької міськради додав, що перед Новим роком Олексій разом з іншими однодумцями привіз сіно для собак, щоб тваринки не мерзли взимку.



Олексій Акименко з котиком / Фото котодім "Best Friend"

Щемливий допис пам'яті Олексія Акименка опублікували й на сторінці ліцею "Імпульс", у якому працював юнак. Колеги згадують його як талановитого та перспективного вчителя географії.

Нашому колезі навіки 20 років... У пам’яті він залишиться веселим, активним, неймовірно харизматичним хлопцем. Захоплювався історією, досліджував довкілля рідного краю, мандрував горами, любив море. Умів дружити, підтримувати, надихати. Займався волонтерством. Мав грандіозні плани стосовно свого професійного та особистого життя, яким, на жаль, не судилося здійснитися,

– мовиться у дописі.



Олексій Акименко працював вчителем / Фото Lena Zorina

У мережі пишуть, що Олексій був активним і по життю. Він допомагав ЗСУ, долучався до зборів на потреби військовим та завжди допомагав рідним.

Колега Олексія зі студії дитячих свят Анжела Жукова опублікувала відео з Олексієм Акименком. Вона показала щасливі кадри підготовки до різних свят, моменти з особистого життя хлопця та просто теплі спогади.

Він був неординарною особистістю з велетенським творчим потенціалом. Доброзичливим, відвертим, веселим, тим, хто не просто вірив у дива, а створював їх. Великим мрійником, мандрівником, новатором, оригіналом у створенні неперевершених образів, що дивували кожного, хто зустрічався з ним хоч раз. Завзятим колекціонером книжок та любителем старовинних речей,

– згадує жінка.

Пам'яті Олексія Акименка: дивіться відео

Нагадаємо, що під час обстрілу Кривого Рогу загинула жінка переселенця з Херсона. Чоловік розповів, що у 2022 році Росія вбила його першу дружину, а нині – обірвали життя ще однієї близької людини. Сім'я саме планувала святкувати день народження старшого сина.