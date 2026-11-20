У ніч проти 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Унаслідок ударів значно пошкоджено інфраструктуру та автозаправну станцію. Також частина міста залишилася без електроенергії.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Які наслідки атаки на Кривий Ріг?

За словами Вілкула, внаслідок російських ударів знеструмлено низку котелень, насосні станції водоканалу та лікарні. Медичні заклади перевели на роботу від генераторів.

Також без електроенергії залишилася значна частина абонентів міста. Крім того, знеструмлено кілька тягових підстанцій міського електротранспорту в північній частині Кривого Рогу.

Через це тимчасово не працюють тролейбусні маршрути №18, 15, 16 та 10. Водночас тролейбуси курсують до площі Кільцевої (Толстого).

До ліквідації наслідків атаки залучили комунальні служби, бригади електриків і тепловиків. Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи продовжують працювати.

Також уночі російські війська атакували безпілотниками Нікополь та Марганецьку громаду. Там пошкоджено господарські споруди. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.