Атака Росії на Кривий Ріг стала найбільшою за кількістю вбитих дітей з лютого 2022, – ООН

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що шокований атакою Росії на Кривий Ріг. За його словами, цей удар став найбільшим за кількістю вбитих дітей з лютого 2022 року.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у суботу, 5 квітня, уже відвідала місце атаки та зафіксувала масштаби руйнувань й встановили імена убитих дітей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ООН.

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ООН зафіксувала сліди від сотень уламків на місці атаки

Фолькер Тюрк заявив, що застосування росіянами зброї з широкою зоною ураження в густонаселеному районі за відсутності підтвердження присутності військових є свідченням того, Росія повністю зневажає життя цивільних.

Цей жах неможливо уявити – дев'ять дітей загинули, більшість – під час гри у парку, коли військовий боєприпас розірвався шрапнеллю прямо над ними. Один вибух обірвав 18 життів теплого п'ятничного вечора в Кривому Розі, коли сім’ї відпочивали поблизу дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків,

– сказав Верховний комісар ООН з прав людини.

На місці удару представники ООН зафіксували сліди від сотень уламків на будівлях, гойдалках, дитячих гірках, деревах і на землі.

Тюрк додав, що міжнародне гуманітарне право вимагає мінімізації шкоди цивільним під час військових дій.

Він зауважив, що навіть якщо влада Росії знала, що на об'єкті можуть бути військові, "спосіб і обставини нападу можуть свідчити про невибірковий характер атаки". А це може бути кваліфіковано як воєнний злочин.

Верховний комісар закликав до швидкого, ретельного і незалежного розслідування цього російського удару.

Нагадаємо, що станом на 6 березня у Кривому Розі відомо про 18 жертв, половина із яких – діти віком 3 – 17 років.

Ще 75 осіб постраждали. Наразі 37 із них перебувають у лікарнях: 19 людей залишаються у важкому стані, серед них є 2 дітей.