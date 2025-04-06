Зробили все, що могли: у якому стані 4-річний Ярчик, який серйозно постраждав у Кривому Розі
- 4-річний Ярчик отримав важкі травми від російської ракетної атаки на Кривий Ріг, граючись на дитячому майданчику,.
- Лікарі видалили йому селезінку, жовчний міхур та частину печінки; триває збір коштів на його порятунок.
Росія 4 квітня атакувала балістичною ракетою Кривий Ріг. Наразі триває боротьба за життя дорослих та дітей, які вижили після цього цинічного удару.
Зокрема, стало відомо про стан 4-річного хлопчика Ярчика, у якого пошкоджені всі органи в животі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Свої. Кривий Ріг".
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Лікарі видалили Ярчику декілька органів
Ярчик під час російської атаки грався на дитячому майданчику, де й отримав важкі травми.
З Кривого Рогу його у тяжкому стані довелося перевезти до Дніпра.
Хлопчику лікарі уже видалили селезінку, жовчний міхур, частину печінки, також рятували кишківник.
Сьогодні (6 квітня – 24 Канал) була друга операція. Лікарі сказали, що зробили все, що було в їхніх силах. Все, що вони хотіли зробити. А як буде далі, буде видно по відновленню. Час покаже. Зараз Ярчик під апаратом штучного дихання. З безконечною кількістю трубочок і ліків, які туди подаються,
– розповіла мама Анна Бихно.
Як повідомили у "Свої. Кривий Ріг", російська ракета на тому майданчику також вбила батька жінки та її племінницю. Дівчинці Аріні було 7 років.
Наразі близька подруга Анни Христина відкрила збір коштів для порятунку Ярчика.