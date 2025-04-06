В ОВА розповіли, в якому стані постраждалі після атаки на Кривий Ріг

Російська армія у п'ятницю, 4 квітня, цинічно вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою. Влада області розповіла про стан постраждалих унаслідок атаки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар першого заступника начальника Дніпропетровської ОВА Юрія Яндульського в ефірі телемарафону.

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У якому стані постраждалі під час атаки на Кривий Ріг

Цинічним ударом Росія вбила 18 мирних мешканців Кривого Рогу.

Половина жертв російської атаки – це діти віком від 3 до 17 років.

Загалом станом на 6 квітня відомо про 75 постраждалих. Наразі 37 перебувають у медичних установах області.

Юрій Яндульський розповів, що 19 людей залишаються у важкому стані, 4 із них – діти.

2 найтяжчих пацієнтів довелося доправити до Дніпра.

"Усім необхідним медики забезпечені, люди отримують необхідну медичну допомогу", – розповів заступник начальника Дніпропетровської ОВА.

Містяни у п'ятницю активно відгукнулися на прохання здати донорську кров. Тож наразі лікарні забезпечені нею в повному об'ємі.