Обстріл Кривого Рогу: 10 людей у важкому стані, 3 у вкрай важкому, ще 7 можуть бути під завалами

13 червня 2023, 08:23
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Джерело:

Олександр Вілкул

Вночі окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. На жаль, є жертви та постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди.

Під завалами, ймовірно, є люди. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу.

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Що відомо про жертв і постраждалих у Кривому Розі

"7 людей, ймовірно, під завалами", – розповів Вілкул.

Також додав, що всього вночі ворог запустив на Кривий Ріг 6 ракет. Є 5 місць уражень, однак,  жодного стосунку до військових об'єктів немає. 

На жаль, на зараз маємо 3 загиблих. 25 поранених. З них 10 важких і троє вкрай важких,
– зазначив начальник військової адміністрації.

Розбір завалів та гасіння пожежі триває. Багато людей втратили свої квартири. Розселенням вже займаються.

Що відомо про наслідки нічної атаки Росії на Кривий Ріг

  • Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що окупанти атакували Кривий Ріг крилатими ракетами. Три з них збили наші захисники. Однак, є прильоти. Пошкоджені цивільні об'єкти.

  • Понівечена п'ятиповерхівка. За попередніми даними, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Горять квартири з першого по п'ятий поверхи.  Вогонь охопив 700 квадратних метрів.

  • Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Також побиті 6 легкових машин.

  • Ще 4 травмованих – на іншій локації, де горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

  • Пошкоджене автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Зруйнована господарська споруда. Є пошкодження в рятувальному підрозділі.

  • Володимир Зеленський вже відреагував на терористичну атаку окупантів. Наголосив, що російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей.

    "Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", – підкреслив президент.

Автор: Юлія Лобурак