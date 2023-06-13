Обстріл Кривого Рогу: 10 людей у важкому стані, 3 у вкрай важкому, ще 7 можуть бути під завалами
Джерело:Олександр Вілкул
Вночі окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. На жаль, є жертви та постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди.
Під завалами, ймовірно, є люди. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу.
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Що відомо про жертв і постраждалих у Кривому Розі
"7 людей, ймовірно, під завалами", – розповів Вілкул.
Також додав, що всього вночі ворог запустив на Кривий Ріг 6 ракет. Є 5 місць уражень, однак, жодного стосунку до військових об'єктів немає.
На жаль, на зараз маємо 3 загиблих. 25 поранених. З них 10 важких і троє вкрай важких,
– зазначив начальник військової адміністрації.
Розбір завалів та гасіння пожежі триває. Багато людей втратили свої квартири. Розселенням вже займаються.
Що відомо про наслідки нічної атаки Росії на Кривий Ріг
Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що окупанти атакували Кривий Ріг крилатими ракетами. Три з них збили наші захисники. Однак, є прильоти. Пошкоджені цивільні об'єкти.
Понівечена п'ятиповерхівка. За попередніми даними, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Горять квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів.
Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Також побиті 6 легкових машин.
Ще 4 травмованих – на іншій локації, де горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.
Пошкоджене автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Зруйнована господарська споруда. Є пошкодження в рятувальному підрозділі.
Володимир Зеленський вже відреагував на терористичну атаку окупантів. Наголосив, що російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей.
"Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", – підкреслив президент.