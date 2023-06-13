Обстріл Кривого Рогу: 10 людей у важкому стані, 3 у вкрай важкому, ще 7 можуть бути під завалами

Вночі окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. На жаль, є жертви та постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди.

Під завалами, ймовірно, є люди. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу.

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Що відомо про жертв і постраждалих у Кривому Розі

"7 людей, ймовірно, під завалами", – розповів Вілкул.

Також додав, що всього вночі ворог запустив на Кривий Ріг 6 ракет. Є 5 місць уражень, однак, жодного стосунку до військових об'єктів немає.

На жаль, на зараз маємо 3 загиблих. 25 поранених. З них 10 важких і троє вкрай важких,

– зазначив начальник військової адміністрації.

Розбір завалів та гасіння пожежі триває. Багато людей втратили свої квартири. Розселенням вже займаються.

Що відомо про наслідки нічної атаки Росії на Кривий Ріг