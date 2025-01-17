У Кривому Розі чоловік втратив другу кохану: першу дружину він поховав в окупованому Херсоні
- 17 січня російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер-М", внаслідок чого загинули 4 особи.
- У результаті атаки було пошкоджено дві п'ятиповерхівки, одна з яких загорілася, а також понівечена будівля, яка не експлуатується.
У п'ятницю, 17 січня, російські війська завдали цинічного удару балістичною ракетою по Кривому Рогу. На жаль, внаслідок удару є загиблі, наразі відомо про 4 жертв.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "СВОЇ". За попередньою інформацією, для атаки ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".
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Росіяни обстріляли Кривий Ріг
Внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу було пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, в одній з них виникла пожежа. Також понівечена будівля, яка не експлуатується.
О 13:19 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв зросла до 4 осіб – три жінки та чоловік.
Житель Кривого Рогу Ігор розповів, що під час атаки на місто загинула його друга жінка – її вбило уламками у власному авто. Першу дружину Ігор поховав в окупованому Херсоні. За словами чоловіка, троє дітей важко пережили смерть рідної матері, а декілька годин тому вони втратили ще одну дорогу людину.
Чоловік розповідає про свою дружину, яка загинула у Кривому Розі: дивіться відео
Також виявилося, що у старшого сина Ігоря сьогодні день народження – сім'я їздила на ринок за покупками.
Зверніть увагу! У понеділок, 20 січня, в місті буде оголошено день жалоби.
До слова, раніше на цинічну атаку росіян відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском.