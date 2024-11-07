Росія атакувала Криворіжжя: пошкоджено підприємство та житлові будинки

Росіяни в ніч проти 7 листопада вкотре атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема, ворог спрямував "Шахеди" на Криворіжжя.

Внаслідок дій агресора зафіксовано пошкодження підприємства та приватних будинків в одній із громад. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Атака росіян на Криворіжжя

Вночі 7 листопада було гучно на Криворіжжі. Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської області, зазначив, що ворог спрямував на район БпЛА.

За його словами, зафіксовані пошкодження в Грушівській громаді. Так, внаслідок атаки пошкоджено підприємство та 5 приватних будинків.

Він також повідомив, що загиблих і постраждалих немає.

Масштабна атака ворога на Київ: основне

Зранку 7 листопада в КМВА розповіли деталі ворожої атаки на столицю. Вказується, що російські дрони заходили на Київ як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків. Ворожі БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних.

Повітряна тривога у Києві тривала 8 годин.

Внаслідок роботи сил протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до столиці було знешкоджено понад 30 російських БпЛА.

Внаслідок атаки російських ударних дронів в 6 районах міста зафіксовано падіння уламків. Є пошкодження житлових та нежитлових будівель. Також станом на ранок 7 листопада відомо про 2 постраждалих.