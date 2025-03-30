Росія вдарила КАБом по центру Куп'янська: снаряд влучив у 5-поверхівку, є постраждалі

Росія у неділю, 30 березня, вдарила КАБом по житловій забудові у центрі Куп'янська, що на Харківщині. Ворожий снаряд влучив просто у п'ятиповерховий будинок.

На жаль, є інформація про постраждалих мешканців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Харківщини та голову ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про наслідки атаки на Куп'янськ

Росіяни здійснили атаку на Куп'янськ приблизно о 18:40.

Наразі відомо, що від неї постраждали четверо цивільних мешканців – 3 жінки 68, 61 і 52 років та 27-річний чоловік. Трьох доставили до лікарні, у четвертої – гостра реакція на стрес.

Окрім того, зафіксовано пошкодження 5 автомобілів, ще один спалахнув. Також є руйнування сусідніх житлових будинків.

Наслідки атаки на Куп'янськ / Фото Олега Синєгубова

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, для удару по Куп'янську Росія використала ФАБ-250 з УМПК.

Триває документування наслідків атаки. Кримінальне провадження відкрито.