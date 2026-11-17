У російському Курську в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи на електричній підстанції "Садова". Цей енергетичний об'єкт забезпечує світлом близько 400 тисяч жителів міста та великі промислові заводи.

Після опівнічних вибухів на території енергооб'єкта спалахнула пожежа, свідками якої стали місцеві жителі, пишуть російські телеграм-канали. Очевидці також повідомляли про звуки роботи протиповітряної оборони перед займанням.

Деталі пожежі на підстанції в Курську

Електрична підстанція "Садова" потужністю 330 кіловольтів розташована в Північному районі Курська та належить компанії "Россети". Вона є одним із ключових вузлів розподілу електроенергії як для самого міста, так і для прилеглих північних районів області.

Крім житлових кварталів, підстанція живить низку стратегічних промислових потужностей, серед яких заводи "Прибор" та "Счетмаш".

Енергооб'єкт звели ще у 1965 році, а впродовж 2010 – 2014 років провели його масштабну модернізацію із встановленням сучасних цифрових систем контролю.

Наразі масштаб завданих збитків і ступінь руйнування обладнання залишаються невідомими. Російська влада інцидент та його наслідки офіційно не коментувала.

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