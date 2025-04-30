У Курській області потужний вибух: росіяни бідкаються на атаку безпілотників
- Внаслідок атаки безпілотників у Курській області стався потужний вибух, що потрапив на відео.
- Губернатор Курської області повідомив про нібито трьох постраждалих, двоє з яких отримали різано-забійні поранення, та про пожежу в багатоквартирному будинку.
Неспокійною видалася для росіян ніч на 30 квітня. Внаслідок атаки БпЛА в Курській області стався потужний вибух.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також БпЛА атакували військовий аеродром "Саваслейка" й завод вибухових речовин у Росії, – росЗМІ
Що відомо про атаку БпЛА на Курську область
Безпілотники атакували місто Рильськ у Курській області у ніч на 30 квітня. Момент одного з потужних вибухів потрапив на відео.
Потужний вибух у Рильську: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)
Губернатор Курської області Алєксандр Хінштейн повідомив про те, що внаслідок атаки на Рильськ нібито постраждали 3 людини: 45-річного чоловіка і 21-річну дівчину зачепило осколками розбитого скла, у них діагностовано різано-забійні поранення голови, верхніх і нижніх кінцівок. Потерпілий чоловік 1975 року народження від госпіталізації відмовився.
Також начебто внаслідок атаки БпЛА в багатоквартирному будинку виникла пожежа, яку буцімто оперативно загасили.
Нагадаємо, що минулої ночі росіяни також скаржилися на атаку безпілотників. Вибухи лунали одразу в кількох областях.