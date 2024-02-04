У Росії скаржаться на "атаку" дронів у Курській області: куди прилетіло

У Росії знову побідкались через атаку дронів у Курській області. Там заявили, що дрони пошкодили нібито інфраструктурні об'єкти зв'язку.

Відповідну інформацію заявив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт. Це трапилось у першій половині дня 4 січня.

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Які наслідки атаки дронами у Росії

Старовойт заявив, що у селищі Тьоткіне Глушківського району внаслідок атаки безпілотників пошкоджені інфраструктурні об'єкти зв'язку.

Як тільки це буде безпечно, аварійні бригади розпочнуть їх відновлення,

– запевнив губернатор Курської області.

Вони традиційно звинуватили у всьому Україну, проте наша сторона проблеми окупантів не коментувала.

Через околиці селища Тьоткіне проходить державний кордон Росії з Україною. Найближчий населений пункт зі сторони України – це село Рижівка Сумської області.

До речі, вечір напередодні в росіян також виявився тривожним. Там орієнтовно о 20:00 3 лютого нібито знову була атака дронами. У міноборони Росії знову казали про роботу їхньої ППО. Цього разу вона буцімто збила два безпілотники над територією Брянської області.

Дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойл"

У ніч проти 3 лютого 2024 року невідомі дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойл" у російському Волгограді. Там лунали вибухи та спалахнула потужна пожежа на 300 квадратних метрів.

Згодом джерела 24 Каналу повідомили, що за цією спецоперацією стоїть Служба безпеки України. За даними наших джерел, два безпілотники вразили установку первинного перероблення нафти, без якої завод втратить велику частину виробничої потужності.

Окрім того, російське міноборони заявило, що над Волгоградською областю перехопили 2 дрони, ще 4 – над Бєлгородською областю та 1 – над Ростовською. Постраждалих унаслідок атаки традиційно немає.

Також росіяни показали відео нібито збиття невідомого дрона над територією Вигоничського району Брянської області.

Росіяни бідкались через дрони: дивіться відео

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