Партизани завдали важкого удару по військовій логістиці Росії у Волгограді: є серйозні перебої
- Агенти руху "Атеш" провели диверсію на залізничній розв'язці у Волгоградській області, вивівши з ладу релейну шафу для управління рухом поїздів.
- Це спричинило перебої у русі поїздів, завдавши шкоди військовій логістиці Росії та її здатності постачати боєприпаси на фронт у критичний момент.
Агенти руху "Атеш" провели успішну диверсію на стратегічно важливій залізничній розв'язці у Волгоградській області Росії.
Це завдало серйозних проблем для росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух "Атеш".
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Які наслідки удару
Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок удару партизанів була виведена з ладу релейна шафа, яка забезпечувала зв'язок та управління рухом поїздів у районі локомотивного депо імені Максима Горького.
Цей вузол – ключова ланка у перекиданні техніки, палива, особового складу та боєкомплекту на південний та східний напрямки. Диверсія готувалася заздалегідь, щоб завдати максимального ефекту в критичний момент – коли противник на фронті почне відчувати снарядний голод,
– ідеться у повідомленні.
В "Атеш" кажуть, що це обмежує роботу артилерії рахунок введення лімітів використання боєприпасів і знижує інтенсивність штурмових дій. Виведення з ладу релейного обладнання спричинило серйозні перебої у русі поїздів.
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Зазначається, що це завдало шкоди військовій логістиці та графікам передислокації, а також постачанню боєприпасів російській армії до лінії фронту.
Нагадаємо, нещодавно партизани вдарили по логістиці російських військ у тимчасово окупованій частині Донецької області. Вони знищили релейну шафу поблизу міста Дебальцеве, що затримало постачання окупантам.