Росія атакувала Луцьк: горить склад "ЄвроГурту", серед поранених є "важкі"

Вранці Росія вдарила реактивним дроном по Луцьку. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура.

Про наслідки російського обстрілу повідомив глава ОВА Роман Романюк.

Що відомо про атаку на Луцьк?

За словами посадовця, ворожий дрон влучив у склад європейських товарів "ЄвроГурт".

Станом на 12:20 відомо про 6 постраждалих, 2 з них – у важкому стані.

Імовірно всередині павільйону також були люди. На місці працюють всі служби. Триває локалізація пожежі,

– повідомив глава ОВА.

Пожежа у Луцьку триває / Фото Суспільне

До слова, місцеві телеграм-канали писали про приліт безпілотника в АТБ у Луцьку. Втім, у компанії в коментарі РБК-Україна спростували цю інформацію. Там заявили, що під атаку потрапив не супермаркет, а будівля "Дім книги".

Нагадаємо, що уночі у Луцьку через влучання російського БпЛА сталася пожежа на території нафтобази. Про це повідомив секретар міськради Андрій Разумовський. Займання ліквідували о 4:38 ранку.

Окрім Волині, під атакою опинилися й інші західні регіони. У Рівному ворог вдарив по житловому сектору. Постраждали 5 людей, серед них – дитина 2012 року народження. Внаслідок атаки зайнялися пожежа 4 приватні легкові автомобілі та покрівля житлової 3-поверхівки.

На Вінниччині окупанти вдарили по залізничному об'єкту у Жмеринському районі, спричинивши масштабну пожежу. У Тернополі дрон влучив по об'єкту транспортної інфраструктури.