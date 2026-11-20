У ніч проти 20 листопада росія завдала масованого комбінованого удару по Львівщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, є постраждалі. Також зафіксовані руйнування, пожежі та пошкодження об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляють у ДСНС.

Які наслідки атаки на Львівщині?

Як повідомили у ДСНС, у Львові виникла пожежа в гуртожитку та складській будівлі. Також пошкоджено автомобіль. На іншій локації у місті є постраждалі.

У Львівському районі загорілися житловий будинок і гаражі. Вогонь також пошкодив сусідній будинок. Крім того, внаслідок російського удару постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури.

Фото наслідків російської атаки на Львівщину:

Відео наслідків:

Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань і ліквідовувати наслідки атаки.

Вранці 20 листопада росіяни масовано атакували Львів та область ударними безпілотниками й ракетами. Унаслідок обстрілу у Львові пошкоджено два автомобілі та вибито вікна в гуртожитку. У селі Лисиничі постраждав приватний будинок. Також у Львівському районі виникла пожежа в житловому будинку та гаражах, пошкоджено сусідню оселю й об'єкт енергетичної інфраструктури. За даними ДСНС, є загиблі та постраждалі.