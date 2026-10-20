Росіяни тероризували Львівщину "Шахедами": які наслідки атаки

У ніч проти 20 жовтня російські війська цинічно атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. На жаль, в області є пошкодження.

Для нічного удару по Львівщині російські військові застосували реактивні безпілотники. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Які наслідки дронового удару по Львівщині?

У Солонківській громаді минулося без загиблих та постраждалих. Водночас через атаку пошкоджені покрівлі одного приватного будинку та двох дач.

Екстрені служби та профільні фахівці фіксують наслідки спроб ворога пошкодити енергетичні об'єкти в області.

Ворожі БпЛА рухалися на високій швидкості та регулярно змінювали курс. Додаткові виклики для українських оборонців створили погодні умови, зокрема сильний туман, але військовим вдалося відпрацювати по повітряних цілях.

Нагадаємо, увечері 19 жовтня Повітряні сили попереджали про рух реактивного безпілотника у напрямку Львова із заходу, після чого в регіоні працювала ППО.