Міноборони Росії визнало втрати у Макіївці: розвідка Британії назвала причини такого кроку
Джерело:Міноборони Великої Британії
Хоч Росія і продовжує годувати свій народ байками про "потєрь нєт", реальність змушує військове керівництво трохи знизити оберти. Наприклад, визнати, що у Макіївці ліквідували окупантів.
Як зазначили у розвідці Великої Британії, Росія хоч і визнала втрати у Макіївці, але не змогла без викривлення інформації. Нагадаємо, що ЗСУ у Новорічну ніч влучним ударом знищила ворогів, які базувалися у ПТУ-19.
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Про які втрати заговорила Росія і чому
За даними відомства, втрати в Макіївці сягають понад 300 осіб. У розвідці зауважили, що більшість із них, імовірно, загиблі або зниклі безвісти. Точно мовиться не про таку кількість поранених.
Нагадаємо, що після удару по ПТУ-19 у міноборони пішли на несподіваний крок. У відомстві публічно заявили, що 89 бійців загинуло. У розвідці припускають, що на цей крок вище керівництво пішло свідомо. Адже складно було уникнути коментарів щодо ситуації, яка отримала такий шалений розголос і шквал критики.
Водночас звернули увагу на поширену присутність дезінформації у російських публічних заявах. Це вкотре демонструє той факт, що можливі втрати та заявлені Росією відрізняються у рази.
У відомстві підкреслили, що зазвичай таке викривлення відбувається через:
- поєднання навмисної брехні, дозволеної вищим керівництвом,
- а також передачу неточних звітів нижчими посадовими особами, які намагаються применшити свою немічність на фронті.
Останні шалено бояться типової російської політики. Мовиться про практику "звинувачувати та звільняти", зазначають у розвідці.
Коротко про те, що сталося у Макіївці
- Удар по ПТУ-19, як ми сказали вище, стався у ніч проти 1 січня. За різними даними, загинути могло 400 окупантів, а поранень зазнати – 300. У Росії ж заявили про 89 "двохсотих".
- Як зазначили після інциденту в ISW, причиною цього могли стати необдумані дії командування. Адже загнати в одне приміщення таку кількість бійців, ще й у Новорічну ніч, – нерозсудливо.
- Ясна річ, що дуже швидко знайшли "цапів-відбувайлів". Винними назвали заступника начальника РВВС Макіївки, а також 7 "народних міліціонерів".
- Зауважимо, що ЗМІ вже встановили імена понад 90 ліквідованих у Макіївці окупантів. І це лише встановлені. Реальні втрати у рази більші.