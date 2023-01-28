Міноборони Росії визнало втрати у Макіївці: розвідка Британії назвала причини такого кроку

Хоч Росія і продовжує годувати свій народ байками про "потєрь нєт", реальність змушує військове керівництво трохи знизити оберти. Наприклад, визнати, що у Макіївці ліквідували окупантів.

Як зазначили у розвідці Великої Британії, Росія хоч і визнала втрати у Макіївці, але не змогла без викривлення інформації. Нагадаємо, що ЗСУ у Новорічну ніч влучним ударом знищила ворогів, які базувалися у ПТУ-19.

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Про які втрати заговорила Росія і чому

За даними відомства, втрати в Макіївці сягають понад 300 осіб. У розвідці зауважили, що більшість із них, імовірно, загиблі або зниклі безвісти. Точно мовиться не про таку кількість поранених.

Нагадаємо, що після удару по ПТУ-19 у міноборони пішли на несподіваний крок. У відомстві публічно заявили, що 89 бійців загинуло. У розвідці припускають, що на цей крок вище керівництво пішло свідомо. Адже складно було уникнути коментарів щодо ситуації, яка отримала такий шалений розголос і шквал критики.

Водночас звернули увагу на поширену присутність дезінформації у російських публічних заявах. Це вкотре демонструє той факт, що можливі втрати та заявлені Росією відрізняються у рази.

У відомстві підкреслили, що зазвичай таке викривлення відбувається через:

поєднання навмисної брехні, дозволеної вищим керівництвом,

а також передачу неточних звітів нижчими посадовими особами, які намагаються применшити свою немічність на фронті.

Останні шалено бояться типової російської політики. Мовиться про практику "звинувачувати та звільняти", зазначають у розвідці.

Коротко про те, що сталося у Макіївці