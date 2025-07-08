Росіяни поцілили дроном в АЗС на Дніпропетровщині: рятувальники гасили пожежу

У вівторок, 8 липня, росіяни вкотре атакували Дніпропетровську область. Ворог завдав прицільного удару по автозаправній станції у місті Марганець Нікопольського району.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Загиблих і травмованих немає.

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Що відомо про наслідки

Унаслідок влучання FPV-дрона на АЗС у Марганці зайнявся газовий модуль, колонка та навіс.

Вогнеборці ліквідували пожежу площею 10 квадратних метрів. До робіт залучили 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, 6 липня ворог за допомогою безпілотників атакував українських рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні. Особовий склад не постраждав, однак росіяни пошкодили техніку – пожежні автоцистерни.

Згодом противник похизувався "перемогою" в мережі. Окупанти опублікували відео, на якому навмисно наводять дрони на службовців. "Цілити у тих, хто витягує з-під завалів – значить воювати проти самого життя", – відреагували в ДСНС.