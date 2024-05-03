Ворог атакував "Градами" Донеччину: вбив 12-річну дитину та її бабусю

3 травня 2024, 02:54
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Джерело:

Донецька обласна прокуратура

Російська армія продовжує скоювати воєнні злочини на території нашої держави. Зокрема, окупанти вбили 12-річну дитину та її бабусю, ще двох цивільних поранили.

У четвер, 2 травня, в обласній прокуратурі Донеччині констатували, що розпочали розслідування за вказаним фактом. Власне, ворог атакував терени в районі міста Покровська.

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Атака на Донеччину: загинуло 2 людини

Як стверджують слідчі, близько 18:30 (2 травня), російська армія завдала удару по села Мемрик Покровського району. За попередньою інформацією, загарбники атакували населений пункт з ракетної системи залпового вогню "Град".

Ворожий снаряд поцілив по приватному сектору, влучивши у припаркований біля домоволодіння автомобіль. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, зазнали 65-річна бабуся та її онука 12 років. 35-річна матір дитини та 68-річний сусід отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Лікарі діагностували у постраждалих осколкові й мінно-вибухові травми. Як пишуть у Донецькій обласній прокуратурі, на момент обстрілу місцеві жителі перебували на подвір'ях будинків.

Зверніть увагу! Прокурори наголошують, що всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками російської армії. Не повинно бути сумнівів у тому, що загарбників наздожене відповідальність за усі скоєні злочини.

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Ворог не припиняє повітряний терор

  • Унаслідок російського ракетного обстрілу по Одесі у ніч на 2 травня була зруйнована цивільна інфраструктура. Відомо про 14 постраждалих, за словами керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
  • Крім того, мер Одеси Геннадій Труханов констатував, що під час російського удару була пошкоджена цивільна інфраструктура. Під приціл потрапили саме сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Спалахнула масштабна пожежа.
  • У мережі публікують кадри, на яких видно наслідки ворожого обстрілу міста. Вогонь охопив загалом близько 6 тисяч квадратних метрів, але його таки вдалось ліквідувати відповідним службам.
  • Разом з тим слід згадати, що 1 травня в лікарні помер чоловік, який був поранений через атаку противника по Одесі 29 квітня. Того дня окупанти вдарили по місту, ймовірно, саме "Іскандером" з касетною частиною. Це балістична зброя.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак