Росія атакувала Миколаїв "Шахедами": спалахнули пожежі, постраждали 4 людини
- У ніч на 6 квітня Миколаїв атакували "Шахеди", падіння уламків і вибухова хвиля спричинили 2 пожежі.
- Унаслідок атаки постраждало 4 людини, їхній стан стабільний.
У ніч на 6 квітня в Миколаївській області працювали сили ППО. Близько 22:00 5 квітня ворог атакував Миколаїв "Шахедами".
У місті зафіксували руйнування, є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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Що відомо про наслідки
Унаслідок російської атаки поранено 4 людини – 49-річну, 67-річну, 72-річну жінок та 57-річного чоловіка. Стан у всіх стабільний, лікування постраждалі проходитимуть амбулаторно.
Падіння уламків і дія вибухової хвилі спричинили 2 пожежі у приватних домоволодіннях, які оперативно ліквідували. Окрім того, пошкоджено 13 осель та автомобіль.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
До слова, уночі 6 квітня на українську столицю летіли російські балістичні ракети. Пожежі зафіксували в Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах Києва, вогонь охопив нежитлову забудову. ДСНС залучила 128 рятувальників і 27 одиниць техніки для ліквідації наслідків.