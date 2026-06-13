Росія вдарила дронами по Миколаєву: які наслідки та чи є постраждалі

Окупанти продовжують тероризувати українські міста та села. Ворог атакував безпілотниками Миколаїв та область.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Які наслідки російської атаки?

Росія 12 та в ніч на 13 червня атакувала Миколаїв. Станом на 7:00 відомо про 2 поранених у місті: 44-річну жінку, яку одразу госпіталізували, та 25-річного чоловіка. Йому медичну допомогу надали на місці.

Гостру реакцію на стрес зазнав 10-річний хлопчик. Лікарі оперативно надали йому допомогу. Також внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнав приватний будинок.

Окупанти згодом атакували й Миколаївський район. Ворог запустив 2 ударні БпЛА типу "Молнія". Внаслідок атаки у селі Благодатне поранень зазнав 35-річний чоловік. Постраждалого одразу госпіталізували. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

У селі Дмитрівка через удари дронів пошкоджено вікна у багатоквартирному будинку. На щастя, постраждалих немає. Також росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду.

Коли ще окупанти атакували Миколаїв та область?

Вночі 12 червня Росія атакувала Миколаїв "Шахедами". Під ударами був приватний сектор в одному з районів міста. Внаслідок атаки було поранено трьох людей. Зокрема, подружжя: 40-річну жінку та 39-річного чоловіка, а також їхню 18-річну доньку.

Ввечері в понеділок, 1 червня, в Миколаєві прогриміли вибухи. В цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку обласного центру зі сходу рухалася група ворожих безпілотників.

Вранці 22 травня російські ударні дрони атакували Миколаїв. У місті чули серію вибухів. Уламки російських дронів пошкодили адмінбудівлю лікарні. Зафіксовано 11 вибитих вікон та понівечений дах. Їх лагодять комунальники. Минулось без постраждалих