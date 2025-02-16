Російський дрон вибухнув прямо-таки на дитячому майданчику: жахливі кадри з Миколаєва

У ніч на 16 лютого росіяни масовано атакували Миколаїв ударними дронами. Один з безпілотників вибухнув прямо на дитячому майданчику неподалік житлового будинку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Зауважимо, внаслідок російської атаки на Миколаїв є поранений.

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Атака на Миколаїв 16 лютого: дрон вибухнув на дитячому майданчику

Ворожий дрон вибухнув просто на дитячому майданчику, на відстані 20 метрів від будинку. Внаслідок вибуху в сусідніх будівлях вибиті віконні рами пошкоджені міжкімнатні двері.

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Усе подвір'я вкрите уламками конструкцій і будівельних матеріалів. Люди намагаються привести до ладу своє постраждале житло.

Наслідки російської атаки на Миколаїв / Фото "Радіо Свобода"

Міський голова заявив, що російські терористи вночі атакували об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього частина людей залишилися без тепла.

"Від самої ночі робимо все, аби визначити об'єми проведення ремонтних робіт, щоб повернути теплопостачання у домівки містян", – зазначив Сєнкевич.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок російської атаки зазнав поранень 64-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували. Наразі його стан задовільний.