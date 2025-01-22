Пошкоджень зазнали нові тролейбуси: у Миколаєві ворог атакував підприємство

У ніч проти 22 січня ворог вкотре атакував дронами. У Миколаєві, окрім житлових будинків, постраждало ще підприємство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Що відомо про удар по Миколаєву

За словами Сєнкевича, у Миколаєві пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства.

Так, суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, а також спецтранспорт – вантажний службовий вагон служби колії,

– додав мер міста.

Також через ліквідацію наслідків 22 січня не буде здійснюватись роздача очищеної води трамваєм і тролейбусом. Рух електротранспорту на маршрутах міста працюватиме відповідно до графіків.

Як вказав міський голова, на щастя, обійшлось без жертв. "Це найголовніше. Все інше відбудуємо", – наголосив він.

Віталій Кім зазначив, що вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 9 "Шахедів". Росіяни атакували Миколаїв з 22:35 по 23:10, відбулось шість пожеж на різних локаціях, станом на 02:52 всі пожежі були ліквідовані.

"Пошкоджено шестиповерховий житловий будинок. Була проведена евакуація 200 осіб. Наразі, всі повернулися до своїх квартир", – написав Кім.

Очільник ОВА додав, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна квартир у восьми багатоквартирних будинках та декілька приватних будинків, пошкоджено вікна сімейної амбулаторії та адмінбудівлі транспортного підприємства, знищено автомобіль. Також відбулося декілька пожеж на відкритих територіях.