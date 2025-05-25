"Найголовніше, що з-під завалів врятували живого сина": постраждалі миколаївці пригадали атаку

О першій ночі 25 травня росіяни масовано атакували Миколаїв "Шахедами". Найбільше постраждав Заводський район міста, де зруйновано верхні поверхи багатоповерхівки.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент з Миколаєва Олександр Матюшенко, зауваживши, що серед постраждалих є хлопець, якого вдалось витягнути з-під завалів. Пошукові роботи тривають, під завалами може перебувати ще одна жінка.

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"Головне, що живі": миколаївці пригадали нічну атаку

За словами кореспондента, внаслідок нічної атаки на Миколаїв пошкоджено офісні приміщення та приватні будинки, а саме 12, у різних районах міста. В одному будинку російський дрон повністю зруйнував два верхніх поверхи. Директор департаменту ЖКГ Миколаєва зауважив, що оцінки руйнувань досі тривають.

За повідомленням Миколаївської ОВА, внаслідок нічної атаки загинув один чоловік, поранено 5 людей. Серед них – 17-річний хлопець, якого дістали з-під завалів. Зараз він перебуває у важкому стані.

Ми залишились без дому. Квартиру знищили. Ні речей, ні документів, ні грошей. Однак це все дрібниці, бо найголовніше, що з-під завалів врятували живого сина,

– сказали батьки хлопця.

За інформацією ДСНС, в місті зафіксовано 5 пожеж. Наймасштабніші наслідки атаки є у Заводському районі Миколаєва, де окупанти влучили у п'ятиповерхівку.

"Все чорне, все побите, двері та вікна вирвало. Слава Богу, що живі", – прокоментував мешканець будинку.

Матюшенко додав, що на місці атак розгорнуто пункти екстреної медичної допомоги, також працюють волонтери, аварійні бригади та представники правоохоронних органів. Від ДСНС працюють 45 співробітників та 9 одиниць спецтехніки.

Пошуково-рятувальна операція триває. На жаль, досі немає зв'язку з однією жінкою.