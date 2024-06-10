На Миколаївщині ракета влучила в нежитлове приміщення: виникла пожежа

Російські війська продовжують атакувати територію України. Так, під прицілом ворога 10 червня опинилася Миколаївська область.

Відомо, що в регіоні стався приліт. Очільник Миколаївської ОВА розповів деталі наслідків ворожого удару.

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У Миколаївській області – приліт ракети

Ввечері у понеділок, 10 червня, під час повітряної тривоги на у Миколаївській області був приліт ворожої ракети.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

Приліт в області, в нежитлове приміщення. Є займання трави,

– написав Кім.

Також він додав, що попередньо – без постраждалих.

Нагадаємо, повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 18:27. Тоді Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Відповідно до повідомлень ПС, було випущено швидкісну ціль у напрямку Очакова Миколаївської області.

У моніторингових каналах зазначали, що, ймовірно, Росія запускала КР "Іскандер-К" або, можливо, КР "Калібр".

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