На Миколаївщині ракета влучила в нежитлове приміщення: виникла пожежа
Джерело:Віталій Кім
Російські війська продовжують атакувати територію України. Так, під прицілом ворога 10 червня опинилася Миколаївська область.
Відомо, що в регіоні стався приліт. Очільник Миколаївської ОВА розповів деталі наслідків ворожого удару.
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У Миколаївській області – приліт ракети
Ввечері у понеділок, 10 червня, під час повітряної тривоги на у Миколаївській області був приліт ворожої ракети.
Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.
Приліт в області, в нежитлове приміщення. Є займання трави,
– написав Кім.
Також він додав, що попередньо – без постраждалих.
Нагадаємо, повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 18:27. Тоді Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Відповідно до повідомлень ПС, було випущено швидкісну ціль у напрямку Очакова Миколаївської області.
У моніторингових каналах зазначали, що, ймовірно, Росія запускала КР "Іскандер-К" або, можливо, КР "Калібр".
У Миргороді лунали вибухи: що відомо
- У Полтавській області 10 червня о 18:13 почав лунати сигнал повітряної тривоги. Вона була пов'язана із загрозою балістики. Вже о 18:21 у місті було чутно звук вибуху.
- Через майже 30 хвилин в моніторингових каналах писали про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини, орієнтовно Миргород. А через хвилину стало відомо, що у місті прогримів повторний вибух.
- Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін зазначив, що ворог знову атакував область. Відповідно до попередньої інформації постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі.