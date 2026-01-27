Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині: є руйнування та постраждала

У ніч на 27 січня Росія атакувала Миколаївську область дронами типу Shahed 131/136 і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основний удар прийшовся на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Які наслідки атаки на Миколаївщину?

За даними Миколаївської ОВА, в Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два.

Поранення отримала 59-річна жінка. Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізували в Миколаїв. Надається вся необхідна медична допомога.

Зазначається, що цієї ночі на Миколаївщині було збито/подавлено десять ударних дронів типу Shahed 131/136 та безпілотників-імітаторів різних типів.

Які ще міста атакувала Росія?