Росіяни вдарили дроном по мобільному містечку дорожників на Харківщині: є жертва й поранений

На Харківщині вночі 3 червня окупанти атакували дроном мобільне містечко дорожних працівників компанії Autostrada, залучених до ремонту прифронтових доріг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власника компанії Максима Шкіля.

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Атака на містечко дорожників на Харківщині

Внаслідок російської атаки загинув машиніст навантажувача Олександр Капелюшний. У нього залишилася дружина й маленька дитина. Компанія висловила щирі співчуття сім'ї загиблого.

Ще один працівник зазнав поранення. Йому надали медичну допомогу. Загрози життю немає.

Максим Шкіль розповів, що дорожники Autostrada забезпечують підвезення боєкомплектів військовим, евакуацію поранених і цивільного населення.

Саме цей дорожній підрозділ ремонтував прифронтові дороги на Куп'янсько-Лиманському та Вовчанському напрямках,

– заявив власник компанії.

Також наголосив, що дорожні робітники Autostrada постійно виїжджають на ліквідацію наслідків прильотів, засипають воронки, відновлюють дорожнє полотно. Усе це під постійною загрозою російських обстрілів.

"Ми продовжимо цю роботу, як би ворог не хотів нас зламати!" – підкреслив Шкіль.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Капелюшного. Вічна пам'ять!