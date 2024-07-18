Морські дрони атакували Севастополь та Новоросійськ
Неспокійною видалася для окупантів ніч на 18 липня. Морські дрони атакували Севастополь та Новоросійськ.
В Росії традиційно заявили про те, що атака буцімто відбита, а дрони знищені. Про це розповідають російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про атаку морських дронів
Близько 5:00 російські ЗМІ повідомили, що в Севастополі буцімто вдалося відбити атаку надводного безпілотника. Ну і звичайно там заявили про те, що дрон було нібито знищено.
Через деякий час в телеграм-каналі "Кримський вітер" з'явилася інформація про те, що в Севастополі вертоліт стріляв по невідомій цілі. Зокрема, на відео можна побачити якісь невідомі пуски з землі.
В Севастополі відбивали атаку дронів: дивіться відео
Згодом глава Новоросійська повідомив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, у місті лунала сирена.
Втім, наразі офіційна інформація щодо наслідків атаки відсутня.
Крим був під масованою атакою невідомих БпЛА
- Росіяни повідомили, що в ніч проти 18 липня Крим зазнав атаки невідомих безпілотників. За даними Міністерства оборони Росії, атаку нібито відбили, збивши всі 43 цілі.
- Серед них 33 були повітряними безпілотниками, а 10 – морськими дронами. Також двоє безпілотників, за їхніми словами, було знищено над Брянською областю.
- Місцеві телеграм-канали та окупаційна влада також повідомляли про стрілянину по дронах поблизу Севастополя.
- Варто зазначити, що повідомлення про масований наліт дронів на цілі в Криму вночі не було ані в російських, ані в українських джерелах.
- Зауважимо, що 15 липня Севастополь також опинився під масованою атакою дронів. Тоді під ударом опинилася військова частина росіян в районі мису Фіолет.
- Пошкоджень зазнала військова частина радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії. Зокрема, є інформація про удар по дивізіону ЗРК С-400/С-300 зі складу 12 зенітного ракетного полку.
- Цікавим є те, що так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєва заявив, що нібито уламки дронів впали на території приватного будинку в районі Фіолента.