Втратив щонайменше половину потужностей: Reuters оцінив наслідки атаки на Московський НПЗ

Внаслідок атаки безпілотників у ніч на 1 вересня на Московському НПЗ спалахнула масштабна пожежа, яка принесла великі руйнування ворогу.

Як повідомили агентству Reuters три джерела, Московський нафтопереробний завод Газпромнефть призупинив роботу комбінованої установки Euro+ після атаки. За словами джерел, завод може відновити перероблення нафти на установці Euro+ лише після ремонту через приблизно п’ять – шість днів.

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Які наслідки атаки на Московський НПЗ

Московський нафтопереробний завод на південному сході російської столиці був атакований безпілотниками вночі 1 вересня, відповідний "інцидент" та поточну ситуацію на об'єкті у Газпромнефть коментувати західним журналістам відмовилися.

За підсумками 2011 року Газпромнефть входила до п’ятірки найбільших російських вертикально-інтегрованих нафтових компаній за обсягами видобутку і в трійку за обсягами перероблення нафти.

Зазначається, що установка Euro+ становить близько 50% загальної потужності первинного перероблення заводу. За рік вона може перегнати шість мільйонів тонн сирої нафти

Нагадаємо, кремлівська влада заявила, що БпЛА нібито збили біля Московського нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Дрон, нібито, уже після падіння пошкодив окреме технічне приміщення Московського НПЗ.