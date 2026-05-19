Понад 700 залпів одночасно: "Мадяр" розкрив, чим росіяни прикрили Москву

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді після найбільшої атаки дронів на Москву розкрив деталі російської системи ППО у місті. Майор також прокоментував наслідки цього обстрілу.

Про це Роберт "Мадяр" Бровді написав у своєму телеграм-каналі.

До теми Російським ППОшникам приготуватися: Україна встановила НУРСи на далекобійні дрони

Що розповів "Мадяр" про ППО у Москві?

Роберт Бровді у своєму новому дописі емоційно та саркастично коментує наслідки масштабної атаки дронів по Москві та інших регіонах Росії 17 травня, а також реакцію Кремля на ці удари.

Зокрема, "Мадяр" говорить про "інформаційний блекаут Кремля", мавши на увазі спробу російської влади мінімізувати висвітлення атаки по Москві та не допустити паніки серед населення.

Речення "Пельмень, отримавши чистий удар, увімкнув окуня" є образливим і глузливим натяком на Володимира Путіна. Вираз "увімкнути окуня" в розмовній мові означає прикидатися, що нічого не сталося, або демонстративно мовчати.

Окремий блок допису командувача СБС присвячений системі ППО Москви.

Бровді наголошує, що столицю Росії прикривають:

понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 та С-500;

понад 50 "Панцирів".

За словами майора, сумарно це дає можливість одночасного запуску понад 700 зенітних ракет. Таким чином навіть одна з найзахищеніших систем ППО у світі не гарантує повної безпеки від масованих атак дронів.

Велич імперії закінчується, де починається проста математика системного глибинного ураження.

Нарощуватимемо, хробак має згинути,

– наголосив "Мадяр".

Згадує командувач СБС і про "Стандарт-10", що може серйозно вплинути на наступальні можливості російської армії та створити "від'ємний баланс" втрат і поповнення ресурсів.

Довідково! "Стандарт 10" – це цільовий показник ефективності, який передбачатиме, що кожен ударний екіпаж БПЛА у Силах Оборони щомісяця має знищувати 10 російських військових.

Наприкінці "Мадяр" подякував підрозділам Сил безпілотних систем України, зокрема батальйону "Кайрос" Птахи Мадяра, а також ССО, СБУ та ГУР за участь у глибинних ударах по території Росії.

До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів в етері 24 Каналу, що Україні вдалося прорвати кільця ППО, які розташовані довкола Москви не з першого разу. Однак 17 травня це вдалося зробити, і це важливо, адже, як зауважив Криволап, багато підприємств військово-промислового комплексу розташовані саме в Московській області.

Що відомо про атаку на Москву 17 травня?

Упродовж майже усієї доби 17 травня Москву та область атакували українські дрони. Радник Міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко наголосив, що це була наймасштабніша атака безпілотниками з початку війни.

Зокрема, під ударом був Московський НПЗ, а також аеропорти навколо столиці країни-агресорки. Серед об'єктів, які опинилися під атакою у Московській області, була й Солнечногорська наливна станція.

У Міноборони України та СБУ пізніше підтвердили, що московський регіон атакували саме українські дрони. Під обстріл потрапили завод "Ангстрем", Московський НПЗ, нафтоперекачувальні станції "Сонечногорська" та "Володарське".

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що росіяни здивовані масованими атаками української армії на Москву на 5-й рік війни. Лейтенант зауважив, що ситуація для росіян ставатиме далі дедалі гіршою.