У Ростовській області 3 дні гасили пожежу на нафтобазі після атаки: супутникові знімки

У Ростовській області аж 3 доби займалися ліквідацією пожежі на нафтобазі після атаки безпілотників. З'явилися супутникові знімки наслідків.

Про це повідомили у російській службі "Радіо Свобода".

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Наслідки атаки БпЛА на Азов

Мовиться про нафтобазу у місті Азов Ростовської області Росії. Відомо, що в ніч на 18 червня нафтобаза була атакована дронами.

Внаслідок удару на території нафтобази спалахнула потужна пожежа. Як зазначили у ЗМІ, загоряння ліквідували лише на 3-й день після атаки.

Так, в мережі з'явилися кадри із супутника. На цих знімках можна помітити, що вигоріли 3 з 6 резервуарів з паливом.

Наслідки після атаки на нафтобазі у Азові на супутникових знімках: дивіться відео

Нгадаємо, що джерела 24 Каналу раніше повідомили, що за атакою стоїть СБУ.

Так, відомо, що дрони українського відомства долетіли до російського міста Азов і там атакували дві нафтобази "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом.

Після успішного відпрацювання БпЛА, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.