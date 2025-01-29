У британській розвідці показали наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі

Україна 8 січня атакувала безпілотниками нафтобазу стратегічних бомбардувальників російської армії в Енгельсі. Ця атака завдала значної шкоди Росії.

Британська розвідка показала, які наслідки спричинили дрони на території нафтобази. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Які наслідки спричинила атака БпЛА по нафтобазі в Енгельсі

У зведенні зазначають, що 8 січня українські безпілотники вдарили по російській нафтобазі "Кристал", що розташована за 8 кілометрів від авіабази "Енгельс-2". Внаслідок удару виникли масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на складі.

За даними британської розвідки, ще одного удару по цій нафтобазі завдали в ніч на 14 січня. Це вдруге спричинило пожежу та займання цистерн з паливом для бомбардувальників Ту-160.

Проаналізувавши знімки від 21 січня 2025 року, вдалося виявити 4 оцінково знищених резервуарів ПММ та 10 оцінково пошкоджених резервуарів ПММ.

Неодноразові удари свідчать про збільшення здатності України атакувати російську інфраструктуру, – зазначають у Міноборони великої Британії.



Масштаби руйнувань на нафтобазі "Кристал" / Фото Міноборони Великої Британії

Зауважимо, що після атаки українських безпілотників 8 січня у Росії близько 4 діб не могли загасити полум'я на нафтобазі. Варто зазначити, що "Кристал" забезпечував паливом військовий аеродром "Енгельс-2" з допомогою якого окупанти готують ракетні атаки по Україні.